علاوي: اطرافٌ داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط للإبقاء على الاوضاع الحالية

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، ان اطرافا داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الاوضاع الحالية. وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "اطرافا داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الاوضاع الحالية وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة". ودعا علاوي "القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه وإيقاف هذه المؤامرة الجديدة".



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