بالصور.. قطع تقاطع البهو في الناصرية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم قطع تقاطع البهو في مدينة الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا اليوم، تقاطع بهو الادارة المحلية وسط الناصرية، امام حركة سير المركبات". واضاف ان "القطع تم بواسطة الاطارات المحروقة". Advertisements

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