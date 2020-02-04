صفقات جديدة تعزز كتيبة الحدود استعداداً للدوري الممتاز

وقال امين سر النادي حازم تيموز في بيان ان "ادارة النادي أعطت الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة المدرب مظفر جبار بالبحث عن عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق قبل الدخول في منافسات الدوري الذي من المؤمل انطلاقه منتصف الشهر الجاري".واضاف انه "تم التعاقد مع ثلاثة لاعبين هم الحارس حسنين جبار قادماً من الصناعات الكهربائية واللاعب عماد عبد الزهرة قادماً من فريق النفط واللاعب شهاب رزاق فرحان على سبيل الإعارة من فريق الكرخ".

يذكر بان الحدود أوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب فرق القوة الجوية والنفط وامانة بغداد والصناعات الكهربائية.