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صفقات جديدة تعزز كتيبة الحدود استعداداً للدوري الممتاز

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2020-02-04 | 10:17

صفقات جديدة تعزز كتيبة الحدود استعداداً للدوري الممتاز

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عزز فريق الحدود بكرة القدم المشارك بالدوري صفوفه بعدد من التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، مع قرب انطلاق منافسات الدوري الممتاز.
وقال امين سر النادي حازم تيموز في بيان ان "ادارة النادي أعطت الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة المدرب مظفر جبار بالبحث عن عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق قبل الدخول في منافسات الدوري الذي من المؤمل انطلاقه منتصف الشهر الجاري".

واضاف انه "تم التعاقد مع ثلاثة لاعبين هم الحارس حسنين جبار قادماً من الصناعات الكهربائية واللاعب عماد عبد الزهرة قادماً من فريق النفط واللاعب شهاب رزاق فرحان على سبيل الإعارة من فريق الكرخ".

يذكر بان الحدود أوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب فرق القوة الجوية والنفط وامانة بغداد والصناعات الكهربائية.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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