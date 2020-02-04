السفير الإيراني في بغداد يكشف عن مضمون رسالة سليماني قبل اغتياله

كشف السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قائد فيلق القدس السابق الفريق قاسم سليماني قبل اغتياله.

وقال مسجدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "سبب مجيئ سليماني الى العراق هو لإيصال رسالة تمثل موقف طهران من مبادرة العراق"، لافتاً الى أن "الرسالة كانت تتضمن رؤية إيران في محاربة الإرهاب ونشر السلام والأمان والمحبة وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف أن "طهران ترحب بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة"، مبيناً أن "الحكومة العراقية لعبت دوراً بناءً في المنطقة ونرحب بأي جهد لخفض التوتر".

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وأشار مسجدي الى "رغبة بلاده بتسوية الخلافات والتحديات بين إيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً ان حكومته "ترحب بأي جهد لحل تلك المشكلات سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني الماضي، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.