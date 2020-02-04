الاتحاد الاسيوي يرشح نادياً عراقياً ضمن 'الأفضل' في العقد

وشهد العقد الماضي نجاح عدة أندية في تسجيل مشاركات قوية، من خلال الفوز باللقب أو الوصول أكثر من مرة إلى الأدوار المتقدمة في المنافسة.

ورشح الاسيوي نادي القوة الجوية العراقي في التصويت الذي نشره على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء.



وقال الاسيوي عن "الصقور": أن "نادي القوة الجوية العراقي في الحصول على لقب كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات على التوالي أعوام 2016 و2017 و2018، ليؤكد مكانته ضمن أفضل الفرق في تاريخ البطولة".

وأضاف أن "القوة الجوية في البطولة، شارك ثلاث مرات فقط، ونجح في التتويج باللقب خلال هذه المشاركات الثلاث، حيث كان النجاح الأبرز عام 2018 عندما توج باللقب دون أي خسارة".

وتابع أن "الفوز باللقب الأول عام ، 2016 شهد بروز المهاجم حمادي أحمد الذي سجل 16 هدف، وهو رقم بلغ ضعف ما سجله أقرب منافسيه في البطولة، في حين شهد عامي 2017 و2018 بروز أكثر من لاعب في قائمة المسجلين".



واكمل أنه "مع انتقال الأندية العراقية للمشاركة في دوري أبطال آسيا عام 2019، فإن القوة الجوية فقد فرصة المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، وهو ربما منح الراحة لبقية الفرق".

وتضمن التصويت اندية الكويت والقادسية الكويتيان وجوهور دار التعظيم الماليزي والعهد اللبناني.