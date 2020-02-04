تحقيق الرصافة تصدق أقوال متهمين بإصدار ‏هويات دون مستمسكات

صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، أقوال متهمين اثنين بإصدار هويات دون مستمسكات لأحد المواطنين. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الرصافة صدق أقوال ضابط وموظفة يعملان بدائرة الأحوال المدنية اعترفا بإصدار هويات لمواطن دون أي اوليات لها مقابل حصولهم على خاتم".



وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمين استناداً لأحكام المادة 289 من ‏قانون العقوبات العراقي".

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