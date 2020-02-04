اعادة فتح جسرين في الناصرية امام حركة السير

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باعادة فتح جسرين في مدينة الناصرية امام حركة السير. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اعادوا فتح جسري النصر والحضارات وسط الناصرية، امام حركة السير". واضاف ان "ذلك ادى الى تخفيف الزخم المروري الذي حصل بالمناطق القريبة من الجسرين". Advertisements

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