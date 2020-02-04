محمد جعفر الصدر ينفي تغريدة له على تويتر تهاجم اصحاب القبعات الزرق

نفى محمد جعفر الصدر، الثلاثاء، تغريدة له على تويتر تهاجم اصحاب القبعات الزرق. وقال في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "اسيع على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده انني تهجمت على اصحاب القبعات الزرق التابعين للسيد مقتدى الصدر". واضاف انه "في الوقت الذي انفي فيه صلتي بهذا الخبر، اؤكد للجميع انني لم اكن املك حسابا شخصيا في موقع تويتر قبل هذا اليوم".



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