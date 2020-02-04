فرض غرامة مالية على المدخنين داخل السيارات في كردستان

وأضافت في بيان أن فرض القرار سيتولاه رجال المرور وشرطة البلديات على يتم إيداع الغرامات المالية في حزينة حكومة إقليم كردستان.
ويشمل القانون الأول، وفقا للبيان، "حظر التدخين في جميع سيارات الأجرة والحافلات للسائقين والركاب على السواء، بينما يتعلق الثاني بالراديو داخل السيارة".
ووفقًا للقانون الجديد، فانه يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو أو أي أجهزة سمعية أخرى ويحظر تشغيلها إلا بموافقة الراكب.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار (ثمانية دولارات) على من يخالفه، حسبما أفادت مديريات المرور في الإقليم.
وقال وزير النقل والمواصلات آنو عبدوكا في تصريح صحفي ستكون هناك عقوبة قاسية تُنفَّذ ضد من ينتهكون هذه القوانين".
ويتبع هذا الإجراء سياسة جديدة ألزمت جميع سائقي سيارات الأجرة والحافلات في إقليم كردستان بالتسجيل والحصول على تصريح أمني قبل مزاولة أعمالهم.
وتلزم القوانين الجديدة، التي طُبقت في إقليم كردستان أخيراً، سائقي سيارات الأجرة والحافلات عرض “بطاقة تعريف السائق” داخل سياراتهم.
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