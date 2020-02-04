متظاهرون في الناصرية يقطعون ثلاثة جسور بالمدينة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقطع ثلاثة جسور في مدينة الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا صباح اليوم، على قطع جسور النصر والحضارات والزيتون في مدينة الناصرية".
واضاف ان "ذلك ادى الى حدوث زخم مروري في المناطق القريبة من هذه الجسور".
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