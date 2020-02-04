مرجع ديني يبدي استعداده بالتدخل لاطفاء الفتنة في العراق

ابدى المرجع الديني قاسم الطائي، الثلاثاء، استعداده بالتدخل لاطفاء الفتنة في العراق، مبينا ان اللجوء الى استخدام العنف سيجر العراق الى عواقب وخيمة.

وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التحلي بالحكمة، وتغليب لغة العقل بالتعامل مع مطالب المتظاهرين"، مبينا ان "اللجوء الى استخدام العنف ووضع شرائح المجتمع العراقي في مواجهة مع بعضهم البعض، سيجر العراق الى عواقب وخيمة وسيدخله الى سيناريوهات متعددة ستؤدي الى إضعافه".

واضاف، ان "المشهد العراقي يتطلب من جميع قادة المجتمع، ان كانوا على مستوى مراجع دين ونخب ثقافية وعلمية وشيوخ عشائر الى التدخل وتغليب لغة العقل والحكمة ومحاولة اطفاء الفتنة التي تلوح بالافق"، مبيدا استعداده بـ"التدخل بين الإطراف صاحبة العلاقة لاطفاء هذه الفتنة".