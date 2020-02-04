أول ظهور لأصحاب القبعات الحمراء لمواجهة أنصار الصدر بالزرقاء









اسماء السيد - أسامة مهدي: فيما تعهد علاوي للامم المتحدة اليوم بتشكيل حكومة كفاءات واجراء انتخابات مبكرة فقد دعت لجنة المظاهرات إلى مليونية الجمعة المقبل ضد ترشيحه بينما حرض الصدر القوات الامنية على مواجهة المحتجين فيما ظهر للمرة الاولى أصحاب القبعات الحمراء لمواجهة أنصاره.

اثر طرد ساحات التظاهر في بغداد وخارجها لانصار زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر من اصحاب القبعات الزرقاء من ميادين تظاهراتهم اثر محاولتهم السيطرة عليها فقد حرض الصدر القوات الامنية ضدهم.

وقال صالح محمد العراقي الناطق بأسم الصدر في تغرية على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "ايلاف" ان "القبعات الزرق سلاحهم الورد.. ودرعهم الحب.. وقوتهم السلام.. فعلى الجميع دعمهم ولو اعلاميا ومعنويا وكل من يحمل السلاح ضدهم فهو مخرب ومندس وعلى القوات الامنية التعامل مع المندسين بين المتظاهرين بحزم".

وأظهرت صور وفيدوهات حصلت عليها ""الخليج 365"" انصار الصدر من اصحاب القبعات الزرقاء وهم يحملون الاسلحة النارية والسكاكين لمواجهة المتظاهرين السلميين ومحاولة طردهم من ساحات الاحتجاج والسيطرة عليها.

وقد استطاع متظاهرو مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل الجنوبية ظهر اليوم ساحة احتجاجهم من انصار الصدر اصحاب القبعات الزرقاء بعد ان سيطروا عليها لساعات عدة وتسببوا بمقتل ناشط واصابة آخرين.

وفي مدينة النجف طارد المحتجون أصحاب القبعات الزرقاء بعد أن اطلقوا الرصاص الحي ضدهم وإصابة 4 منهم وابعدوهم عن ساحة تظاهرهم. وفي ساحة التحرير بوسط بغداد فقد أزال أنصار الصدر جميع اللافتات التي كتب عليها ‏"مرفوض محمد توفيق" باعتباره مرشح زعيمهم.

فيديو لساحة التحرير وسط بغداد مساء اليوم الاثنين:

أما في مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط فقد ظهر المحتجون للمرة الاولى بقبعات حمراء لحماية ساحة تظاهرهم من مليشيات الصدر التي ترتدي القبعات الزرقاء.

وقال المتظاهرون انه قد تم الاتفاق على ارتداء قبعات حمراء (دماء الشهداء فوق رؤوسنا) لمواجهة اصحاب القبعات الزرقاء ومنعهم من اقتحام ساحات التظاهر وحمايتها من اي تدخل خارجي والوقوف بوجه أي جهة او طرف يحاول "التدخل في شؤون الساحات مهما كان انتمائهم او توجههم" حيث خرجوا ظهر اليوم لتأكيد رفضهم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

أصحاب القبعات الزرقاء أنصار الصدر يواجهون المتظاهرين بالسلاح الأبيض

ودعا محتجو الكوت المتظاهرين في المحافظات الاخرى إلى ارتداء القبعات الحمراء لمواجهة اصحاب الزرقاء من انصار الصدر للذين يحاولون افشال حراكهم الشعبي.

الدعوة لمليونية رفض لتكليف علاوي

ومن جهتها دعت "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين" العراقيين إلى مليونية وصفتها بالعارمة" الجمعة المقبل لرفض ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة الجديدية.

وقالت اللجنة في بيان صحافي الاثنين تسلمت ""الخليج 365"" نصه ان هذه المليونيات ستكون في ساحة التحرير ببغداد وجميع ميادين التظاهر في ذي قار والبصرة والنجف وكربلاء وميسان والمثنى وواسط والقادسية وبابل.

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وأضافت "Hن المعتصمين السلميين قد اكدوا في مناسبات عديدة انهم سيرفضون اي مرشح يأتي من رحم نظام المحاصصة الطائفية الفاسد والغارق في العمالة لايران وما ترشيح هذا الفاسد (علاوي) المدان الا استهانة بعقول ومشاعر الملايين من العراقيين وابناءهم الغيارى من المتظاهرين السلميين".

فيديو لاستعادة المحتجين في الحلة ساحة تظاهرهم من انصار الصدر:

واعتبرت اللجنة ترشيح علاوي تحد صارخ للثوار لذلك يتوجوب الوقوف بصلابة بوجه هذا التحدي الذي يراد منه اخماد الثورة وتضحيات الشهداء .. فهيا إلى ساحات العزيوم الجمعة القادم لنهنتف بصوت واحد : لا والف لا لك ياعلاوي .. ولا والف لا لمرشح قم وطهران وذيولهما الشريرة في المنطقة الخضراء".

يشار إلى أن ساحات الاحتجاج في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تشهد منذ تكليف علاوي السبت تظاهرات ومسيرات رافضة لترشيحه لعدم توفر الشروط المطلوبه للتكليف به.

علاوي يتعهد للامم المتحدة بحكومة كفاءات

وخلال اجتماعه مع رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق جنين بلاسخارت في بغداد الاثنين حيث بدأ مشاوراته لتشكيل حكومته المكلف بها فقد تعهد محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة كفاءات وتنفيذ مطالب المتظاهرين. وابلغ علاوي الممثلة الاممية بحسب مكتبه الاعلامي في بيان تابعته ""الخليج 365"" حرصه على "تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".

ومن جانبها تعهدت بلاسخارت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه". وفيما بدأ علاوي اتصالاته مع القوى السياسية لاختيار وزراء حكومته فأن مصادر عراقية قالت انه يدرس خيارين اما تشكيل حكومة مصغرة تضم 15 وزيرا تقود العراق خلال فتيرة انتقالية وصولا إلى اجراء انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة موسعة تضم 22 وزيرا.

وكانت بلاسخارت قد حثت علاوي السبت لدى تكليفه بتشكيل الحكومة على العمل سريعاً أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحاتٍ جوهريةٍ وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة.

وشددت على أن "إن العراق بحاجةٍ ماسةٍ للمضي قُدماً إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمةً تقضي تشكيلُ مجلس الوزراء بسرعةٍ ومصادقة البرلمان للمُضي قُدماً في إصلاحاتٍ هادفة تُلبي المطالب الشعبية بالعدالة والمساءلة".

أحد أنصار الصدر بمواجهة المحتجين

وكان علاوي قد تعهد لدى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة السبت الماضي بالعمل الحثيث على اجراء انتخابات مبكرة وتسليم الفاسدين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة و"محاسبة المعتدين والمجرمين الذين اعتدوا على المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد ان رشحه اكبر تحالفين شيعيين مقربين لايران هما الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر الذي دفع بأنصاره من اصحاب القبعات الزرقاء إلى ساحات التظاهر لفرض سيطرتهم عليها وافشال الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير والذي دخل يومه الـ126 مقدما 556 ناشطا قتيلا برصاص القوات الحكومية ومليشيات الاحزاب المرافقة لها.

يشار إلى أنّه مع دخول الحراك الشعبي في العراق يومه الـ126 فقد كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الاثنين عن مقتل 536 متظاهرا و17 رجل امن منذ اندلاع الاحتجاجات في الاول من أكتوبر الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي اضافة إلى اصابة 23545 بينهم 3519 رجل امن فيما بلغ دد المعتقلين 2713 ناشطا مازال 328 منهم قيد الاعتقال.

وأشارت المفوضية إلى أن عدد المختطفين بلغ 72 محتجا أطلق سراح 22 منهم فقط فيما اغتيل 49 ناشطا وفشلت 14 محاولة اغتيال.