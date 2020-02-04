علاوي يواجه أول تحديات مهمته بتشكيل الحكومة العراقية

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أسامة مهدي: فيما بدأ رئيس الحكومة العراقية المكلف اليوم اتصالاته لتشكيل حكومته، فإنه يواجه اول تحد لمهمته بتصاعد خلافات المتظاهرين التي تسبب بها الصدر واتخاذها منحى عنفيا، حيث حذر من انها ستفشل خططه لانهاء المحاصصة السياسية والفساد وناشدهم نزع فتيل النزاع الذي ادى الى اصابات الاثنين.. فيما أعلن قيادي للناشطين عن بدء التحرك لتشكيل كيان سياسي يمثلهم ويتماشى مع تطلعات المواطنين.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي في تغريدات على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين وتابعتها ""الخليج 365"" ان "التظاهرات قد حققت نتائج باهرة برفضها لاغلب الطبقة السياسية التي اوصلت البلد إلى هذا الحال المزري".

وأشار إلى أنّ هذه الانجازات تمثلت "بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات، فضلاً عن اسقاط مرشحي الاحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء".

أنصار الصدر يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين في النجف:

وأشارعلاوي إلى أنّه "على اثر ذلك استجابت مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم إلى حوالي 170 نائباً إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا خمسة اسماء من الذين طرحت اسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر واجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاءً بينهم عن الاسماء الخمسة فوقع اختيار الاغلبية على اسم محمد توفيق علاوي فكان محمد علاوي بحق ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".

وأضاف "أن اخشى ما يخشاه الفاسدون هي اطروحات محمد علاوي في انهاء المحاصصة السياسية، فيفقد هؤلاء ما يأملونه من فساد وسرقات لذلك تحركوا لإشاعة اجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين واني من هذا المنبر اوجه نداءً إلى كافة المتظاهرين الاعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم اتاحة الفرصة للفاسدين لارجاع عقارب الساعة إلى الوراء".. وقال "اننا فقط بروح الاخوة والمحبة والتعاون نستطيع ان ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من انجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الاخوة والتعاون واشعنا روح الخلاف والنزاع والصراع".

الدكتور علاء الركابي بين متظاهري الناصرية

وكان علاوي قد تعهد لدى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة السبت الماضي بالعمل الحثيث على اجراء انتخابات مبكرة وتسليم الفاسدين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة و"محاسبة المعتدين والمجرمين الذين اعتدوا على المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل".

أنصار الصدر اصحاب القبعات الزرقاء يسيطرون على منصة التظاهر في الحلة:

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف علاوي السبت الماضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد ان رشحه اكبر تحالفين شيعيين مقربين لايران هما الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر الذي دفع بأنصاره من اصحاب القبعات الزرقاء إلى ساحات التظاهر لفرض سيطرتهم عليها وافشال الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير، والذي دخل يومه الـ126 مقدما 556 ناشطا قتيلا برصاص القوات الحكومية ومليشيات الاحزاب المرافقة لها.

وشهدت منصات التظاهر في ساحة التحرير في بغداد والحلة وكربلاء والنجف خلال الساعات الاخيرة صدامات بين المحتجين وانصار الصدر الذين حاولوا السيطرة عليها واطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، ما اصاب عددا منهم بجروح متفاوتة وقاموا باقتحام ساحة التحرير وسط بغداد الليلة الماضية لكن توافد الاف من اهلها إلى الساحة دعما للمحتجين قد افشل محاولتهم.

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الناشط بكر حاتم الياسري قتل بطعنات أنصار الصدر لدى اقتحامهم ساحة التحرير مساء السبت

الاعلان عن تحرك الناشطين لتشكيل كيان سياسي

وفي تطور لافت قدم القيادي في احتجاجات مدنية الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية اقتراحين اليوم بمنح علاوي فترة من الوقت لاختبار صدقية الوعود التي قطعها على نفسه بتنفيذها او رفضه مباشرة معلنا عن الشروع بالتحرك لتشكيل كيان سياسي من بين المحتجين.

واقترح الدكتور علاء الركابي في شريط فيديو مدته حوالي خمس دقائق بثته منصة "جمهور علاء الركابي" على "تويتر" وتابعته ""الخليج 365"" الاثنين بمنح علاوي فترة سماح لاختبار مدى التزامه بتطبيق شروط ومطالب الحراك الشعبي التي تعهد بها وفي مقدمتها محاسبة قتلة المحتجين والعمل على تهديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.. او رفض ترشيحه مباشرة ما سيعيد المسألة إلى نقطة الصفر والخلاف مجدداً على اختيار مرشح.

فيديو الركابي وهو يطرح خيارين حول الازمة في العراق:

وأشار من جهة أخرى إلى أنّه قد تم الشروع باتخاذ خطوات عملية جدية لتشكيل كيان سياسي يمثل الاحتجاجات تماشيا مع تطلعات المواطنين.

وأضاف أنه "انطلاقا من الحاجة لتوحيد الصفوف وتنظيمها وما يجعلها اقوى واكثر تأثيرا وفاعلية في خدمة القضية التي خرجنا من اجلها واعطينا كل هذه التضحيات صار لزاما ان يولد من بيننا كيان سياسي قانوني، يمثل اطارا يضم بداخله كل الوطنيين العراقيين من دون الالتفات إلى انّتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية والمناطقية واستثمارهم كرجال دولة في العراق الجديد.

وأكد أنه قد تم بالفعل البدء باتخاذ خطوات عملية وجدية بهذا الاتجاه تماشيا مع تطلعات المتظاهرين السلميين لبناء الوطن للجميع دون تمييز".. متعهدا بأن هذا الكيان لن يستخدم مفردة "الاغلبية والاقلية".

عراقيون في ساحة التحرير يتابعون أخبار صحيفة المحتجين

وكان الركابي وهو طبيب اشتهر خلال الاحتجاجات الحالية في مدينة الناصرية الجنوبية قد قاد وفدا من المحتجين الخميس الماضي إلى بغداد، حيث عقد اجتماعا مع رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت وقدم لها رسالة إلى الامين العام للمنظمة الدولية تضمنت ثلاثة مطالب تقضي باحالة المسؤولين الحكوميين عن أعمال العنف والقمع والقتل إلى المحاكم الدولية لانتهاكهم المواثيق الدولية لحقوق الانسان والضغط على الحكومة العراقية للاسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والالتزام بالمدد الدستورية وتدخل المنظمة الدولية لايجاد حل لتخفيف التوتر وترسيخ السلم الأهلي والاستقرار في عموم العراق.

يشار إلى أنّه مع دخول الحراك الشعبي في العراق يومه الـ126 فقد كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الاثنين عن مقتل 536 متظاهرا و17 رجل امن منذ اندلاع الاحتجاجات في الاول من أكتوبر الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، إضافة إلى إصابة 23545 بينهم 3519 رجل امن فيما بلغ عدد المعتقلين 2713 ناشطا مازال 328 منهم قيد الاعتقال.

وأشارت المفوضية إلى أن عدد المختطفين بلغ 72 محتجا أطلق سراح 22 منهم فقط، فيما اغتيل 49 ناشطا وفشلت 14 محاولة اغتيال.