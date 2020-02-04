العراق يمنع دخول الأجانب الوافدين من الصين









اسماء السيد - باريس: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاحد ان القيام ب "عمل على الذاكرة" مرغوب فيه بين فرنسا والجزائر بحيث يتناول"كيفية عيش الطرفين" للحرب.

وكان لودريان يرد على اسئلة خلال حلقة مشتركة بين قناتي ار تي ال وال سي اي ولوفيغارو حول الجدل الذي أثارته تصريحات أدلى بها مؤخرا الرئيس ايمانويل ماكرون مقارنا بين فترة استعمار الجزائر واعتراف فرنسا في 1995 بالمسؤولية عن ترحيل يهود ابان الحرب العالمية الثانية.

وقال لودريان "المحرقة (النازية لليهود) جريمة لا تطاق ولا يمكن مقارنتها بشيء آخر في اي مكان، يجب الاعتراف بها كما هي"، لكن "السؤال الذي يطرح في العلاقات بين فرنسا والجزائر حول الذاكرة وكيف عاش الطرفان هنا وهناك النزاع، مطروح. ويجب ان نعمل معا على الذاكرة".

واضاف الوزير الفرنسي ان السلطات الجزائرية ترغب في هذا العمل مشددا على واقع ان الفرنسيين بدورهم "يحتاجون للحظة تذكير تاريخي وتثبت بشأن هذا الملف".

ومنذ بداية ولاية ماكرون، تدخل الرئيس الذي ولد بعد فترة من الحرب العالمية الثانية، عدة مرات في هذا الحيز التاريخي الحساس، عبر تكريم ما يعرف ب"الحركيين" (جنود محليون في خدمة فرنسا)، او عبر الاعتراف بأن موريس اودين عالم الرياضيات المؤيد لاستقلال الجزائر والذي اختفى في 1957، كان "قضى تحت التعذيب على يد النظام الذي كانت تقيمه حينها فرنسا في الجزائر".

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واثارت تصريحاته الاخيرة احتجاجات خصوصا لدى اليمين الفرنسي. ودعا لودريان الى التفكير "بذهن صاف بما في ذلك مع مؤرخين جزائريين".

وقال ماكرون الخميس ان على باريس مراجعة ذكرى حرب الجزائر (1954-1962) لانهاء "نزاع الذاكرة" الذي "يجعل الامر بالغ الصعوبة في فرنسا".

وراى وزير الخارجية ان "لدينا في الجزائر وضعا جديدا بالكامل سيؤدي بالتأكيد الى تطورات مهمة في هذا البلد"، في اشارة الى انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

واضاف "هناك آفاق جديدة ترتسم للعلاقات بين فرنسا والجزائر. واذا كانت الذاكرة المشتركة ضمن هذا الامر الجديد، سيكون ذلك نبأ سارا للجميع".