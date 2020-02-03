مقرب من الصدر: العراق في خطر محدق وهذه الفرصة الاخيرة لإنقاذه

اعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن العراق في خطر، فيما أكد أن هذه الفرصة الاخيرة لإنقاذه. وقال العراقي في منشور على موقعه في "الفيسبوك" وأطلعت عليه الخليج 365، رداً على أحد الاشخاص الذي أشار إلى "وجود هجمة إعلامية على أصحاب القبعات الزرق"، إن "هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق.. ولانقاذ الثورة الإصلاحية السلمية".



وأضاف :"نعم انها الفرصة الاخيرة فلا تقصروا.. فأن الجميع مسؤولون عن انقاذ العراق: القوات الأمنية والعشائر وطلبة الحوزة العلمية وطلاب الجامعات والمثقفين والناشطين وكلنا راع ومسؤول عن عراقه.. فالعراق في خطر محدق... إلى متى نبقى غافلين.. هلموا جميعاً.. فعراقكم يستصرخكم".



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