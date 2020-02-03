مكافحة الشغب تتقدم باتجاه الخلاني وتطلق القنابل المسيلة للدموع

افاد مصدر أمني، الاثنين، بتقدم قوات مكافحة الشغب باتجاه ساحة الخلاني، فيما أشار إلى إطلاقها القنابل المسيلة للدموع. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوات مكافحة الشغب تقدمت باتجاه الخلاني وأطلقت القنابل المسيلة للدموع"، مبيناً أنه "تم تسجيل ست حالات اختناق". وأضاف ان "التقدم مستمر لغاية الآن، ومن المحتمل السيطرة على جسر السنك واعادة فتحه خلال الساعات المقبلة".



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