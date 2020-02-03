تقرير: العراقيون يشترون 18 بالمئة من المنازل المباعة للأجانب في تركيا

وذكر التقرير، أن "العراقيين كانوا الأكثر شراء للمنازل المباعة للأجانب، حيث بلغت النسبة 18 بالمئة من مجموع 143 ألف منزل جرى بيعها للأجانب في الفترة بين الأعوام 2015- 2019، يليهم الإيرانيون والسعوديون بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، والروس بنسبة 5 بالمئة، ثم الكويتيون والقطريون والإماراتيون بأقل من 5 بالمئة".وأكد التقرير، أن "أكثر من خمسة ملايين عربي دخلوا إلى تركيا خلال السنوات الخمس الماضية"، وأن "كثيرا منهم من المستثمرين، وأن بعضهم جاء من دول الخليج والدول التي تشهد أزمات".

وبالنسبة للاستثمارات المباشرة والاستحواذ على الشركات التركية، قدر البنك المركزي التركي حصة دول الخليج باستثناء البحرين بنسبة 9 بالمئة، من إجمالي الاستثمارات المباشرة في البلاد، والبالغة 133 مليار دولار اعتبارا من عام 2018.



يذكر أن أغلب الاستثمارات العربية تتركز في مجال العقارات والتطوير العقاري والتمويل والمصارف وصناعة النسيج والمواد الغذائية والزراعة وتربية الحيوانات والتجارة الدولية.