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صحة الأنبار ترسل فريقا طبيا الى معمل سمنت لفحص عاملين صينيين

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أعلنت صحة محافظة الأنبار، الاثنين، عن ارسال فريق طبيا الى معمل سمنت كبيسة لفحص العاملين الصينيين المتواجدين في المعمل.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بتوجيه من مدير عام دائرة صحة الأنبار خضير خلف شلال قام فريقا طبيا بزيارة معمل سمنت كبيسة غرب المحافظة لغرض فحص العاملين الصينين المتواجدين في المعمل للتأكيد من سلامة موقفهم الصحي وعدم وجود اي اصابة بفايروس كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية منه".

وتابع، "كما تم زيارة مقر العمل للشركة المذكورة والتقى بمسؤول العمال الصينين، فيما جرى تدقيق تاريخ الدخول للعاملين القادمين من الصين للعراق، وبعد الفحص والتحري تبين عدم وجود اي حالة اشتباه او أصابة بين العمال الصينين، وتم تقديم التوجيهات للمشرفين عليهم لغرض منعهم من السفر والعودة الى المحافظة بصورة خاصة والى العراق وذلك لتجنب اصابتهم ونقلهم للفايروس للبلد".

وأشار الى أن "الزيارة الميدانية تضمنت القاء محاضرة عن اعراض فايروس كورونا المستجد وتوزيع عدد من الفولدرات الخاصة بالموضوع وفحص عدد من العمال الصينيين، حيث تبين عدم وجود مرضى وكذلك تم فحص واعطاء تعليمات للعاملين العراقيين المتواجدين في محل العمل بخصوص المرض وتوزيع بعض الفولدرات الخاصة، اضافة الى اعطاء لقاح الانفلونزا للعاملين العراقيين في موقع العمل".

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