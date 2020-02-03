بارزاني: خطر داعش لا يزال يحيط بمناطق عديدة

اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، بان خطر تنظيم "داعش" لا يزال يحيط بمناطق عديدة.
وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بارزاني استقبل، اليوم، وفداً بلجيكياً رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع البلجيكي فيليب غوفين".
وأضاف أنه "جرى في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، كما تم التباحث في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبلجيكا".
وأوضح البيان، انه "تم التأكيد كذلك على أهمية استمرار تقديم الدعم للعراق وإقليم كوردستان لكبح جماح التهديدات المتواصلة لتنظيم داعش".
وأضاف أنه "جرى في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، كما تم التباحث في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبلجيكا".
وأوضح البيان، انه "تم التأكيد كذلك على أهمية استمرار تقديم الدعم للعراق وإقليم كوردستان لكبح جماح التهديدات المتواصلة لتنظيم داعش".
وأكد بارزاني بحسب البيان، ان "خطر التنظيم الإرهابي لا يزال يحيط بمناطق عديدة كما ويشكل تهديداً على سكانها".
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