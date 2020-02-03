اصابة جديدة لديمبلي خلال تدريبات برشلونة

2020-02-03 | 16:25
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لم يكمل الفرنسي عثمان ديمبيلي مران فريقه برشلونة، اليوم الإثنين، لأسباب احترازية بعد شعوره بآلام في الساق اليمنى أرجعها النادي لـ"إرهاق عضلي".
وقال النادي في بيان رسمي إن اللاعب "سيواصل وتيرة تدريبات التعافي" بعد الواقعة، ما يعني أن ما حدث لن يغير برنامج المرحلة الأخيرة من عملية التعافي من الإصابة.
يذكر أن إصابة ديمبلي الأخيرة كانت في نهاية تشرين ثان من العام المنصرم، في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال.
وكان اللاعب الفرنسي قد تعرض حينها لإصابة في العضلة ثنائية الرأس بالساق اليمنى.
يذكر أن إصابة ديمبلي الأخيرة كانت في نهاية تشرين ثان من العام المنصرم، في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال.
وكان اللاعب الفرنسي قد تعرض حينها لإصابة في العضلة ثنائية الرأس بالساق اليمنى.
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