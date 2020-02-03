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اتهام ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح .
ونقلت الوكالة عن جهاز الاستخبارات الدنماركي (PET) قوله، أنه "تم اعتقال ثلاثة أعضاء في جماعة انفصالية عربية إيرانية، وتوجيه التهم إليهم اليوم الاثنين، للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح السعودية".

ونقلت عن رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش أندرسن خلال مؤتمر صحفي إنه "تم القبض على ثلاثة أعضاء قياديين في الحركة العربية لتحرير أهواز (ASLMA) واتُهموا بالتجسس".


ووفقاً لوكالة الاستخبارات فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة "تجسسوا بين عامي 2012 و2018 لصالح جهاز استخبارات سعودي".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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