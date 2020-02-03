اتهام ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية

ونقلت الوكالة عن جهاز الاستخبارات الدنماركي (PET) قوله، أنه "تم اعتقال ثلاثة أعضاء في جماعة انفصالية عربية إيرانية، وتوجيه التهم إليهم اليوم الاثنين، للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح السعودية".

ونقلت عن رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش أندرسن خلال مؤتمر صحفي إنه "تم القبض على ثلاثة أعضاء قياديين في الحركة العربية لتحرير أهواز (ASLMA) واتُهموا بالتجسس".



ووفقاً لوكالة الاستخبارات فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة "تجسسوا بين عامي 2012 و2018 لصالح جهاز استخبارات سعودي".