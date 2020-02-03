علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات

أكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات، فيما تعهدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة.

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت"، مشيرا الى أن الاخيرة "قدمت التهنئة لعلاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وتعهدت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه".

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من جانبه أكد علاوي "حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة.