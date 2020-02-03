كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن العجز المالي في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي والذي تجاوز الـ 48 تريليون دينار، منوهة الى أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعيد النظر بها.
وأضاف، أن "الحكومة الجديدة ستقوم بمعالجة العجز المالي من خلال إعادة النظر ببعض الفقرات"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لا يمكنه إقرار الموازنة وارسالها الى البرلمان، إلا بعد التصويت على كابينته الوزارية وبرنامج حكومته".
وتابع أنه "بعد تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة على أعضاء الحكومة الجديدة والمنهاج الوزاري، يمكن لحكومة علاوي مناقشة الموازنة وارسالها الى مجلس النواب"، منوها الى أن "علاوي لديه ملاحظات عديدة على الكثير من الأمور المالية والاقتصادية في الدولة، ويمكن معالجة جميع المشاكل بفترة وجيزة أو على شكل مراحل.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، امس الاول السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المالية: عجز الموازنة يتجاوز الـ 48 تريليون وعلاوي سيعيد النظر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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