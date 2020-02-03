مقرب من الصدر: كل من يحمل السلاح ضد القبعات الزرق مخرب ومندس

اعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن كل من يحمل السلاح ضد أصحاب "القبعات الزرق" بأنه "مخرب ومندس".
وقال العراقي في منشور على موقعه في "الفيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365، إن "القبعات الزرق.. سلاحهم الورد ودرعهم الحب وقوتهم السلام، فعلى الجميع دعمهم ولو اعلاميا ومعنوياً".
وأضاف أن "كل من يحمل السلاح ضدهم فهو مخرب ومندس على القوات الامنية التعامل معهم بحزم".
وكان الصدر قد دعا، أمس الاحد، إلى "تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية ومديريات التربية في المحافظات، وتشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".
وأضاف أن "كل من يحمل السلاح ضدهم فهو مخرب ومندس على القوات الامنية التعامل معهم بحزم".
وكان الصدر قد دعا، أمس الاحد، إلى "تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية ومديريات التربية في المحافظات، وتشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".
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