الجامعة العربية تكشف وجود 13 مليون طفل عربي دون تعليم

كشفت مديرة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية دعاء خليف، عن وجود 13 مليون طفل عربي دون تعليم نظامي.
وأضافت: "أطلقنا المنصة التفاعلية بشكل تجريبي العام الماضي وهي مهمة، وستكون متاحة لكل الدول العربية، ومن خلال الاستبيان بالمنصة تطرح كل دولة جهودها وتجاربها للقضاء على محو الأمية، وقد تلقينا تجارب وجهودا من مصر وفلسطين وننتظر معلومات من بقية الدول حتى يتم الإطلاق الرسمي للموقع".
وأوضحت خليفة، أن "كل دولة لها خطة وطنية أو استراتيجية تقوم بتنفيذها، لكننا نولي أطفال الدول التي تعاني الصراعات والنزاعات المسلحة اهتماما كبيرا حتى لا يفتقد هؤلاء الأطفال الموجودون في دول اللجوء أو في المخيمات أبسط مقومات وأبجديات التعليم".
وشددت على أن "الأمية تمثل أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي بسبب الظروف السياسية التي يمر بها من نزاعات وصراعات مسلحة مع بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية مثل الزواج المبكر والتفكك الأسري والوضع الاقتصادي المحلي وعمالة الأطفال والفقر وظروف المعيشة".
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