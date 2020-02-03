بهذه الهتافات عبر متظاهرو الديوانية في ساحة الساعة مركز الاحتجاجات في المحافظة عن رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، من قبل الكتل السياسية واعتبروه مرشح الأحزاب في حين أكدوا على الاستمرار بالتظاهرات حتى تحقيق

مراقبون عزوا رفض المتظاهرين لعلاوي كونه محسوب على الطبقة السياسية المشاركة في الحكم وتقلد عدة مناصب سابقا بالإضافة لكونه شخصية جدلية، فيما توعد المتظاهرون بخطوات تصعيدية تعبيرا عن رفضهم له.

وصعد متظاهرو الديوانية منذ مساء أمس بعد اعلان تكليف محمد توفيق علاوي، بقطع الطرق وحرق الإطارات، واستمر التصعيد في الصباح بقطع بعض الطرق الرئيسية وغلق بعض الدوائر الحكومية والاستمرار بالإضراب الطلابي.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..متظاهرو الديوانية يرفضون تكليف علاوي ويتوعدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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