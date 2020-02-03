الاتفاق على تخصيص مبالغ مالية من موازنة الطوارئ لمواجهة ازمة كورونا

وقال الكعبي في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه ترأس الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بحضور اعضاء اللجنة والوكيل الفني لوزارة الصحة وممثل وزارة النقل ومدير الخطوط الجوية العراقية ومعاون مدير دائرة الصحة العامة .واضاف الكعبي ان على الجهات المعنية التعامل مع الوباء او امراض وبائية اخرى بشكل سريع لمنع انتقال هذه الاوبئة من الوصول الى العراق والحفاظ على حياة العراقيين سواء داخل او خارج البلد.

وبهدف الاطلاع على اخر المستجدات بشأن احوال الطلبة العراقيين المتواجدين في الصين وخصوصا في مدينة ووهان جرى الاتصال بالقنصل العراقي في هذه المدينة احمد العزاوي والذي اوجز اخر المعلومات المتعلقة بالتنسيق ما بين العراق والحكومة الصينية لاخلاء الطلبة وذويهم، والترتيب مع الجهات الفنية العراقية والصينية لمنع حدوث أي اصابات.



فيما بين الوكيل الفني لوزارة الصحة ان الوزارة عملت ومنذ اللحظة الاولى باعلان الصين ومنظمة الصحة العالمية بحالة الطوارئ بانتشار المرض في الصين على التنسيق مع الجهات والدعوة لعقد اجتماع على مستوى رئيس وزراء ووزارة الخارجية ووزير النقل لإخلاء العراقيين من الصين، كما اتخذت اجراءات وقائية كثيرة تتعلق بالسلامة البيئية والصحية في المطارات والتأكد من سلامة الوافدين في العراق، معلنا عن اجراءات اخرى سيتم تنفيذها خلال الساعات القليلة القادمة تتعلق باجهزة الكشف وزيادة الاجراءات الوقائية في المنافذ العراقية.

وخلص الاجتماع الى عدة توصيات سيتم رفعها بشكل عاجل الى مكتب رئيس الوزراء لغرض تنفيذها وبينها تشكيل خلية ازمة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والنقل والداخلية والخارجية والمالية لمتابعة تفاصيل هذا الوباء والاسراع بنقل العراقيين المتواجدين في الصين وتحديد موعد دقيق لاتمام الامر والتأكد من سلامة الوافدين الى العراق من بقيت البلدان.

كما جرى الاتفاق على تخصيص مبالغ مالية من موازنة الطوارئ لمواجهة الازمة وشراء الاجهزة المطلوبة للكشف والاجهزة المختبرية خارج تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فضلا عن الزام الجهات المعنية بمراقبة الوافدين الى العراق وخصوصا من الصين واي بلد اعلنت فيه حالات اصابة، والزام سلطة الطيران المدني العراقية بضرورة اعلامها وزارات الصحة والداخلية بحركة الوافدين الى العراق قبل وصولهم للمطارات المحلية.

فيما اكد على اهمية ان يكون هناك تعاون مباشر ومشترك مع منظمة الصحة العالمية للحصول على الاجهزة والمستلزمات الطبية بشكل عاجل وقيام شبكة الاعلام العراقي ببث برامج وحلقات توعوية للوقاية، معلنا عن التوصل لقرار في الاجتماع يتعلق بالزام وزارة الصحة بتقديم طلب ضمن موازنة 2020 لتخصيص مبالغ ثابتة لأنشاء مراكز عزل متطورة في جميع المحافظات بهدف التهيئة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية.

