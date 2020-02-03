الصيادي: الكتل الشيعية الموافقة على ترشيح علاوي لا تمثل الشارع الشيعي

رأى عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الاثنين، أن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة جاء نتائج توافق سياسي، معتبراً أن الكتل السياسية الشيعية الموافقة على ترشيح علاوي "لا تمثل الشارع الشيعي".
وقال الصيادي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه قناة السومرية، إن "الكتل السياسية الشيعية التي وافقت على ترشيح محمد علاوي تمثل نفسها وليس الشارع الشيعي"، مبيناً أن "تكليف علاوي هو نتاج توافق سياسي".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، إن "علاوي تعهد بالتنازل عن جنسيته المزدوجة"، مشيراً إلى أن "علاوي مرشح الكتل السياسية لرئاسة الحكومة، لكنه سينفذ برنامجاً وزارياً وفق مطالب المتظاهرين".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، أمس الأول السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، إن "علاوي تعهد بالتنازل عن جنسيته المزدوجة"، مشيراً إلى أن "علاوي مرشح الكتل السياسية لرئاسة الحكومة، لكنه سينفذ برنامجاً وزارياً وفق مطالب المتظاهرين".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، أمس الأول السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
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