نائب: لن نسمح بتدوير اي وزير سابق بالحكومة الجديدة

اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الاثنين، ان الحكومة المقبلة لن تتضمن اي وزير مدور من الحكومة المستقيلة او الحكومات السابقة، فيما اشار الى طموحات لدى بعض الوزراء الحاليين للتجديد لهم وهو الامر الذي لا يسمح به.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "الجماهير خرجت الى الشوارع واعتصمت للمطالبة بالتغيير والاصلاح واستبدال كل الوجوه السابقة والقضاء على الفساد"، مبينا ان "استقالة الحكومة جاءت استجابة لمطالب الجماهير وتشكيل الحكومة الجديدة سيكون ايضا وفقا لرغبة الجماهير وتطلعاتهم".

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واضاف العقابي ان "هنالك طموح لدى بعض الوزراء من الحكومة المستقيلة للتجديد لهم في الحكومة الجديدة، وهو امر لن نسمح به"، مشيرا الى ان "الحكومة الجديدة ستكون من الكفاءات والخبرات التكنوقراط والوجوه الجديدة المستقلة بعيدا عن المحاصصة وضغوط الاحزاب او الوجوه المدورة من الحكومة المستقيلة او الحكومات التي سبقتها".

وكشف مصدر سياسي، عن مباشرة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بمشاورات تشكيل الحكومة والية اجراء انتخابات مبكرة، فيما توقع ان يكون هناك يكون الابتزاز من خلال التصويت على تمرير الحكومة