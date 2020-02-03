بالفيديو..متظاهرون يرفضون تنصيب علاوي رئيسا للوزراء

ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت تزايدا في اعداد المتظاهرين بعد حضور الطلبة اللافت للساحة وهم يرفعون صور رئيس الوزراء الجديد تتوسطها علامة الرفض لتنصيبه كونه بعيدا عن المواصفات التي طالبوا بها على حد قولهم. وبرغم هذا الرفض الواسع من المتظاهرين لرئيس الوزراء الجديد الا ان بعض المحتجين دعوا الى منحه فرصة لتشكيل كابينته الوزارية وتحقيق ما الزم نفسه به من وعود قطعها في اول تصريح متلفز له .

هذا الرفض من قبل المتظاهرين ليس حكرا على علاوي فقط انما هو رفض لاي شخصية منتمية الى جهة حزبية وشاركت في الحكومات السابقة وفق محتجين.



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