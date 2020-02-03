بالفيديو: مايا دياب تكشف عن عيب خلقي بجسدها!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنانة اللبنانية مايا دياب، تكشف فيه عن سر متعلق بجسدها.
وأوضحت مايا دياب، قصر إحدى ذراعيها عن الأخرى، قائلة: "يدي طويلة ولساني قصير"، ثم لمس أصدقاؤها حلق فمهم بلسانهم، بينما لمست هي سقف حلقها لكي تثبت لهم قصر لسانها.
يشار إلى أن مايا دياب شاركت مؤخرا في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، وهي من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
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