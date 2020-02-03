تربية ميسان: انتظام الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بعد انقطاع لأشهر

وذكرت المديرية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التربية تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الدراسة الثانوية التحقت بالابتدائية في الدوام بعد انقطاع استمر لثلاثة اشهر".

وأضافت، أن "مديرية التربية استقبلت اليوم المراجعين ولمختلف الطلبات الخاصة بالتقديم للامتحانات الخارجية والاستضافة، وكذلك إكمال معاملات المحالين إلى التقاعد من المعلمين والمدرسين والموظفين، فضلاً عن إكمال التعيينات والأعمال اليومية التي تقوم بها المديرية".

