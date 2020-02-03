بسبب 'كورونا'.. تأجيل جديد يضرب كرة القدم الآسيوية

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2020-02-03 | 13:14
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أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تأجيل إقامة بطولة آسيا لكرة الصالات في تركمانستان 2020.
وذكر الاسيوي في بيان ترجمته الخليج 365، أنه "بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بتأجيل بطولة كرة الصالات المقرر اقامتها في تركمانستان بين 26 شباط و 8 آذار".
وأوضح أنه "تم اتخاذ هذه الخطوة بسبب المخاوف من الوضع الحالي لفيروس كورونا ومن أجل ضمان سلامة ورفاهية جميع الفرق المشاركة والأشخاص المعنيين".
وأضاف أن "الاتحاد الاسيوي، سيستمر في مراقبة تأثير الفيروس وسيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمنافسة بعد استقرار الوضع".
وأوضح أنه "تم اتخاذ هذه الخطوة بسبب المخاوف من الوضع الحالي لفيروس كورونا ومن أجل ضمان سلامة ورفاهية جميع الفرق المشاركة والأشخاص المعنيين".
وأضاف أن "الاتحاد الاسيوي، سيستمر في مراقبة تأثير الفيروس وسيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمنافسة بعد استقرار الوضع".
المحرر: محمد خليل
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