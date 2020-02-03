بعد إعلان عودتها إلى أعمالها الفنية لتخطي ما حصل مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في الفيلا الخاص بهما، فاجأ الفنان العراقي روني داوود الجميع باتهامه الفنانة نانسي عجرم وصناع أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" بسرقة الفكرة وتحوير الكلمات من أغنيته التي تحمل الاسم نفسه وفق تقرير موقع "لها".
وأضاف: "التشابه الرابع أنا أقول في الأغنية، قلبي يا قلبي وإيش فيك ما تهدي (بالخليجي)، وهي تقول قلبي يا قلبي تركني يا قلبي (باللبناني) إيش فيك ما تهدي يعني اهدأ، وهي تقول اتركني".
وتابع: "أما التشابه الخامس أنا أقول حبك أسرني ليلي سهرني، هي تقول في عيوني أنت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي، والتشابه أنا أقول حبك أسرني وهي تقول في عيوني أنت وبس، وأنا أقول ليلي سهرني وهي تقول ليالي ليالي عم بسهر ليالي والتشابه في سهر الليالي". ودعا في النهاية النجمة اللبنانية للتواصل معه للوصول إلى حل ودي.
وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: "لقد تمت سرقة أغنيتي، أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان".
ويظهر من خلال موقع "يوتيوب" أن الفنان العراقي قد طرح أغنيته قبل 5 أشهر وهي من كلمات الشاعر توفيق فاخوري، وتحمل اللهجة الخليجية بينما أغنية نانسي عجرم طرحتها بداية الشهر الجاري وهي باللهجة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قضية القتيل... فنان عراقي يتهم نانسي عجرم بالسرقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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