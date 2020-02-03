الموافقة على عودة الطلبة المرقنة قيودهم إلى الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بموجب الموافقة يسمح للطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2018- 2019 بالعودة إلى مقاعد الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة".

وأوضحت، أن "الطلبات يتم استلامها لغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ6 من شهر شباط الحالي، والعمل وفق كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن إعادة طلبة قنوات القبول كافة للدراستين الصباحية والمسائية المرقنة قيودهم بسبب الرسوب بمواد المرحلة أو مواد العبور، أو بسبب الغياب اعتباراً من السنة الدراسية (2010_2009) صعودا وللمراحل الدراسية كافة".



وأشارت وزارة التربية إلى أن "القرار يستثني الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش والتزوير والعقوبات اﻻنضباطية، وكذلك المرقنة قيودهم بناءً على طلبهم".