بالفيديو.. هل سينجح علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة ؟

2020-02-03 | 13:05 110 مشاهدة اعلن محمد توفيق علاوي تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء المدة التي منحها صالح للكتل السياسية. محمد توفيق حسين علاوي أمين الربيعي مواليد 1954 بدأ علاوي مشواره السياسي في العام 2003، حين انتخب نائبا في برلمان عيّن وزيرا للاتصالات في العام 2006 واستقال في العام 2007، وعاد نائبا في العام 2008 وفاز أيضا بعضوية المجلس في العام 2010. في العام نفسه، عيّن مجددا وزيرا للاتصالات في حكومة نوري المالكي المتظاهرين عبرو عن رفضهم لتولي علاوي منصب رئيس الوزراء بسبب عدم توفر الشروط التي تم وضعها من قبلهم في شخصية علاوي وخاصة وانه يمتلك ثلاث جنسيات أمام علاوي 30 يوما من الآن لتشكيل حكومته ويعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. برأيك هل سينجح علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة ؟

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