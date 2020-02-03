الرزاز يهنئ علاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

هنأ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد توفيق علاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز".

واضاف ان "الرزاز قدم التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح"، مشيرا الى انه "جدد دعم المملكة الأردنية الهاشمية لإستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته".

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بدوره شكر علاوي "رئيس الوزراء الأردني لمواقف بلاده الداعمة وأشاد بروح العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين"، مؤكدا "أهمية الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني".

وتابع انه "جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الأقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة".