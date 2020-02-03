دعت النائبة عالية نصيف، الاثنين، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى "الإيفاء بوعوده" وفتح ملفات الفساد "بجدية" وإحالة المفسدين إلى القضاء، معتبرةً أن "حيتان الفساد باتوا يشعرون بالأمان".
وأضافت نصيف، أن "من يعتزم الوقوف في مواجهة كل هذا الفساد لا بد أن يتساءل: بأي الملفات نبدأ؟ والجواب أن ملف الكهرباء والطاقة هو الذي يستحق البدء بالتحقيق في فساده لأن هذا القطاع الحيوي المهم هو الأكثر فساداً وبأرقام مرعبة تعادل ميزانيات دول".
وشددت نصيف على "أهمية أن يباشر (رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق) علاوي بفتح ملفات الفساد بشكل جدي ليكسب ثقة الشعب في المرحلة الانتقالية ولتحسب هذه الإجراءات إنجازاً يسجل له فيما لو كان يمتلك الجرأة والشجاعة".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية كلف، أمس الأول السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تدعو علاوي لفتح ملفات الفساد 'بجدية': حيتان الفساد باتوا يشعرون بالأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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