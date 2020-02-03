نائبة تدعو علاوي لفتح ملفات الفساد 'بجدية': حيتان الفساد باتوا يشعرون بالأمان

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفساد المالي هو الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم من أزمات ومشاكل كثيرة انعكست على كل مجالات الحياة، وحيتان الفساد باتوا يشعرون بالأمان وبأن امبراطورية فسادهم في مأمن من الجهات الرقابية، وبالتالي توسعت المافيات وامتدت أذرعها إلى مختلف قطاعات الدولة وباتت لها مكاتب وشركات في الخارج تدير الفساد الذي في الداخل وتنسق وتعقد الصفقات المشبوهة وتتقاضى العمولات".وأضافت نصيف، أن "من يعتزم الوقوف في مواجهة كل هذا الفساد لا بد أن يتساءل: بأي الملفات نبدأ؟ والجواب أن ملف الكهرباء والطاقة هو الذي يستحق البدء بالتحقيق في فساده لأن هذا القطاع الحيوي المهم هو الأكثر فساداً وبأرقام مرعبة تعادل ميزانيات دول".

وشددت نصيف على "أهمية أن يباشر (رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق) علاوي بفتح ملفات الفساد بشكل جدي ليكسب ثقة الشعب في المرحلة الانتقالية ولتحسب هذه الإجراءات إنجازاً يسجل له فيما لو كان يمتلك الجرأة والشجاعة".