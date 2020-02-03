خبير في الدستور يوضح الخطواتُ المترتبة على تكليفِ رئيسِ وزراء جديد

أوضح الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، اليوم الاثنين، الخطواتُ الدستوريةُ المترتبة على تكليفِ رئيسِ الوزراء الجديد.
أما الخطوة الثانية، بين الياسري، أن "يقومُ رئيسُ الوزراء المُكلَّف بعد ذلك بعرضِ أسماءِ الوزراء والمنهاجِ الوزاري على مجلسِ النواب لغرض نيل الثقة . ويعدُّ حائزاً الثقة عند تصويتِ مجلس النواب على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري بالأغلبيةِ المطلقة لعددِ أعضاء المجلس".
وفي النقطة الثالثة، اشار الياسري الى أنه "عند إخفاقِ رئيسِ الوزراء المُكلَّف في اختيار ِ وزراءهِ خلالَ المدةِ المذكورةِ آنفاً ، أو عدم منحهِ الثقة من مجلس النواب ، يتمُّ تكليفُ مرشحٍ آخر خلالَ خمسة عشر يوما من تأريخ الإخفاق أو عدم نيل الثقة".
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