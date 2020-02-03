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خبير في الدستور يوضح الخطواتُ المترتبة على تكليفِ رئيسِ وزراء جديد

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أوضح الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، اليوم الاثنين، الخطواتُ الدستوريةُ المترتبة على تكليفِ رئيسِ الوزراء الجديد.
وقال الياسري في بيان صحفي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ثمة خطواتٌ دستوريةٌ تترتب على تكليف رئيس الوزراء الجديد يمكن إجمالها بثلاث نقاط"، موضحا ان اولها "يتعّينُ على رئيسِ الوزراءِ الجديد اختيار وزراءهِ خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ التكليف".

أما الخطوة الثانية، بين الياسري، أن "يقومُ رئيسُ الوزراء المُكلَّف بعد ذلك بعرضِ أسماءِ الوزراء والمنهاجِ الوزاري على مجلسِ النواب لغرض نيل الثقة . ويعدُّ حائزاً الثقة عند تصويتِ مجلس النواب على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري بالأغلبيةِ المطلقة لعددِ أعضاء المجلس".

وفي النقطة الثالثة، اشار الياسري الى أنه "عند إخفاقِ رئيسِ الوزراء المُكلَّف في اختيار ِ وزراءهِ خلالَ المدةِ المذكورةِ آنفاً ، أو عدم منحهِ الثقة من مجلس النواب ، يتمُّ تكليفُ مرشحٍ آخر خلالَ خمسة عشر يوما من تأريخ الإخفاق أو عدم نيل الثقة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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