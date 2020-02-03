الحكيم: بحثنا مع وزير الخارجية البلجيكي العلاقات الثنائية والجالية العراقية في بلجيكا

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، الاثنين، انه بحث مع نظيره البلجيكي العلاقات الثنائية وموضوع الجالية العراقية في بلجيكا.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت وتابعته الخليج 365، انه "تم بحث العلاقات الثنائية وموضوع الجالية العراقية في بلجيكا، كما اكدنا على احترام سيادة العراق".
واضاف "ناقشنا التطورات الامنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحثنا تطورات القضية الفلسطينية"، مشيرا الى "اننا اكدنا على بيان الجامعة العربية بشأن قضية صفقة القرن".
واكد ان "وفد من وزراء الخارجية في الجامعة العربية برئاسة محمود عباس سيزور مجلس الامن لطرح موضوع القضية الفلسطينية".
ووصل وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت، اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية.
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