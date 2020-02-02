إحصائية رسمية بعدد الشهداء منذ بدء التظاهرات

نشرت احصائية رسمية صادرة من دوائر الصحة في المحافظات التي تشهد تظاهرات وقيادات العمليات لعدد الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ 25/10 من العام الماضي ولغاية 31/1/2020.

وبحسب ما نشرته وكالة الانباء الرسمية فقد سقط يوم الجمعة المصادف 25 من تشرين الأول 51 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات التي شهدت تظاهرات فيما سقط شهيد واحد من القوات الأمنية.

وفي يوم 26 تشرين الأول سقط 22 شهيداً من المتظاهرين، وفي يوم 27 من الشهر نفسه سجلت الاحصائيات سقوط 7 شهداء من المتظاهرين، فيما شهد يوم 28 سقوط 12 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات.

وسجلت الاحصائيات في يوم 29 من الشهر ذاته سقوط 7 شهداء من المتظاهرين ،فيما سقط في يوم 30 من الشهر ذاته 6 شهداء، كما سقط يوم 31 من الشهر ذاته متظاهرون اثنين.

وبحسب الاحصائية فـإن مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر تشرين الأول بلغ 107 فيما بلغ عدد الشهداء من القوات الأمنية شهيد واحد.

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وسجلت الاحصائية "سقوط 142 شهيداً من المتظاهرين في شهر تشرين الثاني في عموم المحافظات، فيما سقط 3 شهداء من القوات الامنية في الشهر ذاته".

وتابعت الاحصائية أن "19 شهيداً من المتظاهرين سقطوا في شهر كانون الاول، فضلاً عن سقوط شهيد واحد من القوات الأمنية".

وأفادت بأن"مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر كانون الثاني بلغ 19 شهيداً من المتظاهرين، في المحافظات التي شهدت تظاهرات ، فيما لم تسجل الاحصائية سقوط شهداء من القوات الأمنية"

وبحسب الاحصائية فان مجموع عدد الشهداء بلغ 394 شهيدا من المدنيين فيما بلغ عدد الشهداء من القوات الامنية 5 شهداء.