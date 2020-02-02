عضو بحقوق الانسان يعلن عن احصائية لاعداد ضحايا التظاهرات منذ 25 تشرين الاول

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، عن احصائية لاعداد ضحايا التظاهرات منذ 25 تشرين الاول.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات منذ الـ25 من تشرين الاول الماضي بلغ ٣٩٩".
واضاف ان "ضحايا التظاهرات الاولى وحسب تقرير اللجنة التحقيقية بلغ ١٥٧"، مشيرا الى ان "المجموع هو ٥٥٦ بينهم 13 عنصر امن".
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