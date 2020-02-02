تعيين مهند البياتي رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية وكالة

اصدرت رئاسة الجمهورية، الاحد، امرا رئاسيا بتعيين مهند البياتي رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية وكالة. وبحسب الوثيقة ادناه والتي حصلت الخليج 365، على نسخة منها انه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة العامة امرنا بما يأتي: ( يعين مهند حسام الدين محمد امين نوري البياتي) بمنصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة".

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