نائب يحذر من تجاوز علاوي استحقاقات البصرة في الكابينة الوزارية

وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "إذا لم يتم اختيار وزيراً للنفط ووزيراً للنقل من اهالي البصرة حصراً على ان يكونوا من الخبراء المستقلين، لنّ نصوّت على الكابينة الوزارية".

ودعا عواد، نواب البصرة إلى "الضغط بهذا الاتجاه"، مؤكداً انه "استحقاق وزاري للبصرة وليست منية من أحد".



وكان محمد توفيق علاوي قد اعلن، أمس السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.