مقرب من الصدر: فرض السلمية واجبنا

وقال العراقي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365، إن "فرض السلام والسلمية واجبنا، بالتنسيق مع القوات الامنية الوطنية".

وأضاف :"على المتظاهرين السلميّين التعاون من اجل طرد المُخرّبين... للحفاظ على رونق الثورة وسلميتها"، داعياً إلى "الاستمرار بالثورة الاصلاحية السلمية".

