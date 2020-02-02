مقرب من الصدر: فرض السلمية واجبنا

اعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، ان فرض السلمية "واجبنا" بالتنسيق مع القوات الأمنية.
وقال العراقي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365، إن "فرض السلام والسلمية واجبنا، بالتنسيق مع القوات الامنية الوطنية".
وأضاف :"على المتظاهرين السلميّين التعاون من اجل طرد المُخرّبين... للحفاظ على رونق الثورة وسلميتها"، داعياً إلى "الاستمرار بالثورة الاصلاحية السلمية".
وأضاف :"على المتظاهرين السلميّين التعاون من اجل طرد المُخرّبين... للحفاظ على رونق الثورة وسلميتها"، داعياً إلى "الاستمرار بالثورة الاصلاحية السلمية".
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