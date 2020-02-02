رئيس التعليم النيابية توجز برسالة الى علاوي حال الطلبة في العراق

وجهت رئيس لجنة التعليم النيابية غيداء كمبش، اليوم الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، طالبته خلالها بخطاب ثاني فيه تعهدات والتزامات تعيد الطلبة الى دوامهم، فيما اشارت الى ثمان نقاط توجز حال الطلبة في العراق. يتبع..

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