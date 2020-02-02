فايروس 'كورونا' يتسبب بتأجيل مباراتين في دوري أبطال آسيا

وكان مقرراً أن يستضيف بيرث غلوري شنغهاي شينهوا الصيني في 11 شباط وسيدني اف سي شنغهاي سيبغ في اليوم التالي، بيد أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد بأنه أعلم الاتحاد الآسيوي بأنه "لن يكون ممكناً إقامة مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في استراليا كما كان مقرراً".
وكان الاتحاد القاري أعلن الأسبوع الماضي أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط واذار ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.
وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".
وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 300 شخص في الصين وإصابة أكثر من 14 الف إصابة في الصين.
هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كان مقرر إقامتها في الصين أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.
وقال الاتحاد الآسيوي أنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.
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