للمرة الثامنة.. دجوكوفيتش يتوج ببطولة استراليا المفتوحة للتنس

رياضة 2020-02-02 | 13:53 458 مشاهدة توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى 17 بطولة كبرى "جراند سلام" بالفوز على دومينيك ثيم في المباراة النهائية. ولم يسبق لدجوكوفيتش أن خسر أي مباراة نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى. وفي مباراة استغرقت 4 ساعات نجح دجوكوفيتش في تحويل تأخره بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة للفوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

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حسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى 6-4 قبل أن يخسر أمام ثيم مجموعتين متتاليتين 4-6 و2-6. حسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى 6-4 قبل أن يخسر أمام ثيم مجموعتين متتاليتين 4-6 و2-6. وعاد دجوكوفيتش بعد ذلك وحسم المجموعة الرابعة 6-3 ليتم اللجوء للمجموعة الفاصلة والتي نجح في حسمها وحسم اللقب بنتيجة 6-4. دجوكوفيتش هو أكثر اللاعبين تتويجا بلقب أستراليا المفتوحة برصيد 8 مرات كانت البداية في 2008. وسبق لدجوكوفيتش الفوز بالبطولات الأربع الكبرى فبخلاف أستراليا المفتوحة فاز بلقب رولان جاروس مرة واحدة في 2016 وويمبلدون 5 مرات وأمريكا المفتوحة ثلاث مرات سابقة.



ورفع دجوكوفيتش رصيده إلى 17 لقب جراند سلام بفارق لقبين فقط عن الإسباني رافائيل نادال صاحب الـ19 بطولة كبرى وواصل زحفه نحو القمة التي يحتلها السويسري روجر فيدرير بـ 20 لقب.

ورفع دجوكوفيتش رصيده إلى 17 لقب جراند سلام بفارق لقبين فقط عن الإسباني رافائيل نادال صاحب الـ19 بطولة كبرى وواصل زحفه نحو القمة التي يحتلها السويسري روجر فيدرير بـ 20 لقب.

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