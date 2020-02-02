الزراعة: تسويق أكثر من 45 مليون بيضة ومئات الأطنان من الدجاج والأسماك ببغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسويق أكثر من 45 مليون بيضة مائدة عن طريق 13 مشروعاً عاملاً في محافظة بغداد تم إنشاؤها عن طريق المبادرة الزراعية وتعمل بنظام الأقفاص".

وأضافت، أن "عدد الدجاج البياض في مرحلة الإنتاج لهذه المشاريع بلغ أكثر من مليون و800 ألف دجاجة و267 ألف دجاجة في مرحلة التربية، فيما بلغت الكميات المنتجة من دجاج اللحم 368 ألف دجاجة بواسطة 15 مشروع لإنتاج أفراخ اللحم و58 ألف دجاجة مجزورة عن طريق مجزرتين في المحافظة".



وتابعت، أن "الكميات التي تم تسويقها من الأسماك في جانب الرصافة إلى الأسواق المحلية بلغت أكثر من 101 طن عن طريق 104 مشروع مجاز يعمل في المحافظة، فيما بلغت الكميات المسوقة من اللحوم الحمراء أكثر من 1000 طن خلال شهر كانون الثاني الماضي".

ورجحت وزارة الزراعة في 21 تموز 2019 أن العراق سيكتفي ذاتياً من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، مشيرةً إلى تصدير الفائض في حال وجود إمكانية لذلك.