تنشر وكالة الخليج 365، صورا من ساحتي الطيران والتحرير وسط بغداد قبل قليل. وتظهر الصور ادناه توافد كبير للمواطنين من مختلف الشرائح بينهم طلاب جامعات وكليات اضافة الى مدارس. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها (محمد توفيق علاوي لا يطابق مواصفات ساحة الاعتصام). Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الطيران باتجاه التحرير الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.